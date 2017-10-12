"Адмирал" расторг контракт с Третьяком

Вратарь "Адмирала" Максим Третьяк покинул клуб. Соглашение с голкипером расторгнуто по обоюдному согласию сторон. За два сезона в составе моряков 20-летний россиянин провел в КХЛ пять матчей. Отметим, что Максим - внук легендарного вратаря Владислава Третьяка.

"Мы благодарим его за отличную работу и желаем удачи в карьере. Перед отлетом "моряков" на выездную серию Третьяк попрощался с командой и пожелал удачи", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Адмирала".