13:59 | Хоккей — КХЛ

"Адмирал" расторг контракт с Третьяком

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Вратарь "Адмирала" Максим Третьяк покинул клуб. Соглашение с голкипером расторгнуто по обоюдному согласию сторон. За два сезона в составе моряков 20-летний россиянин провел в КХЛ пять матчей. Отметим, что Максим - внук легендарного вратаря Владислава Третьяка.

"Мы благодарим его за отличную работу и желаем удачи в карьере. Перед отлетом "моряков" на выездную серию Третьяк попрощался с командой и пожелал удачи", – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте "Адмирала".

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/16571/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Т-174

Дед теперь пусть водит его на Красную площадь на "звёзд"

15:05

shpasic

отличная работа! за два года пять матчей.

14:56

СЕРЖАНТ76

Всё теперь "Адмирал" точно из КХЛ попрут.

14:45