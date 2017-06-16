"Адмирал" проведет товарищеские матчи со сборной Кореи

"Адмирал" на своем официальном сайте опубликовал план подготовки команды к следующему сезону чемпионата КХЛ. Отметим, что владивостокский клуб проведет два матча против сборной Кореи 29 и 30 июля.

С 3 по 4 июля команда пройдет медицинский осмотр, а с 5 июля по 4 августа проведет сбор во Владивостоке, во время которого как раз и проведет матчи против Кореи.

С 6 по 12 августа "Адмирал" примет участие в Кубке Президента Казахстана в Астане, а с 15 по 18 августа – в Кубке Республики Башкортостан. Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа.