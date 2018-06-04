"Адмирал" проведет сбор в Чехии

"Адмирал" на своем официальном сайте представил план предсезонной подготовки.

11-12 июля команда пройдет медосмотр. С 13 июля по 6 августа пройдет учебно-тренировочный сбор во Владивостоке, в рамках которого "Адмирал" дважды сыграет с хабаровским "Амуром" (3 и 4 августа).

С 6 по 12 августа запланирован сбор в Москве, где команда сыграет против ЦСКА (9 и 10 августа).

С 13 по 26 августа команда будет тренироваться в Чехии. Она примет участие в Мемориале Збынека Кусы, где ее соперниками станут "Слован", "Айсбэрен" и "Динамо" (Пардубице).

С 26 по 31 августа состоится последний сбор в Москве.