"Адмирал" проиграл "Сочи" и продлил безвыигрышную серию до четырех матчей

"Сочи" на домашнем льду обыграл "Адмирал" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе хозяев шайбы забросили Алексей Цветков, Святослав Гребенщиков и Шон Коллинс. У владивостокской команды единственный раз отличился Евгений Григоренко.

Отметим, что это поражение стало для команды Александра Андриевского четвертым в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Цветков – 1 (Щегольков, Щитов), 1:33 – 1:0. Гребенщиков – 2 (Гарбутт), 4:01 – 2:0. Григоренко – 1 (бол., Земченок), 12:30 – 2:1. Коллинс – 1 (Лапенков, Уэллман), 58:46 – 3:1.

Вратари: Шикин – Бобков.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 28 (10+9+9) – 41 (15+14+12).

Судьи: Оскирко, Соин.

28 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".