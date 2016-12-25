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"Адмирал" продлил контракт с Саболичем

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Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов сообщил, что нападающий команды Роберт Саболич продлил свой контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 30 апреля 2018 года. В этом сезоне словенец в 42 матчах заработал 35 (14+21) очков.

- Саболич - лучший бомбардир клуба, один из лучших бомбардиров лиги, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Мухометова. – Это была одна из наших первоочередных задач, чтобы он не стал неограниченно свободным агентом после завершения сезона. Приложили все усилия, чтобы продлить контракт с ним, и сегодня это было сделано. Соглашение рассчитано еще на один сезон.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/11367/

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