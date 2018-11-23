"Адмирал" прервал серию поражений из восьми матчей, победив минское "Динамо"

"Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ победил минское "Динамо" со счетом 5:1.

Клуб из Владивостока прервал серию поражений из восьми игр. "Динамо" потерпело четвертое поражение в последних пяти матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Динамо" (Минск) - 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Мерескин - 4 (Дьяков, Глазачев), 18:08 - 1:0. Буйницкий - 5 (Осипов, Уиркош), 18:38 - 1:1. В. Стрельцов - 5 (А. Стрельцов, Черников), 23:55 - 2:1. Черников - 6 (Воронин, Кармашков), 26:00 - 3:1. Полак - 3 (бол., Таталин, Коньков), 28:14 - 4:1. Зайцев - 2 (Коньков, Кубат), 55:49 - 5:1.

Вратари: Красоткин - Энрот.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 29 (10+12+7) - 18 (8+6+4).

Судьи: Овчинников, Фатеев.

23 ноября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".