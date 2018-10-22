"Адмирал" обыграл "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Дублем в составе победителей отметился Владимир Бутузов, еще по голу на счету у Александра Угольникова и Кирилла Воронина. В составе нижнекамского клуба шайбу забросил Богдан Якимов.

"Адмирал" прервал серию из девяти поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Угольников - 4 (бол., Козловский, Черников), 11:04 - 1:0. Якимов - 1 (Хайруллин, Порядин), 41:55 - 1:1. Бутузов - 3 (бол., Мищенко, Черников), 44:38 - 2:1. Воронин - 4 (Говорка), 44:48 - 3:1. Бутузов - 4 (п.в., Серебряков), 58:09 - 4:1.

Вратари: Серебряков - Ежов (57:24 - 58:09).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 15 (3+4+8) - 58 (23+17+18).

Судьи: Бондарь, Наумов.

22 октября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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