"Адмирал" прервал победную серию "Торпедо"

"Адмирал" на своем льду переиграл "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Владивостокский клуб одержал первую победу за последние 4 поединка и прервал победную серию нижегородцев из 4 встреч.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы: Александров - 1 (Райт), 3:39 - 1:0. Краснослободцев - 1 (Эйксон, Земченок), 21:09 - 2:0. Мнацян - 2 (Эйксон, Райт), 29:26 - 3:0. Фисенко - 1 (бол., Ткачев), 31:34 - 4:0. Эштон - 4 (Воробьев), 35:33 - 4:1. Семин - 4 (мен., Даугавиньш), 37:00 - 4:2. Горшков - 3 (бол., п.в., Эйксон), 58:51 - 5:2.

Вратари: Бобков - Проскуряков (Мольков, 29:26, 57:50 - 58:51).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 26 (12+9+5) - 26 (7+8+11).

Судьи: Ержабек, Кулев.

4 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".