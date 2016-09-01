"Адмирал" пожертвует пострадавшим от тайфуна в Приморье деньги с матча звезд

"Адмирал" пожертвует пострадавшим от тайфуна в Приморье деньги от продажи билетов на гала-матч звезд хоккея, информирует официальный сайт клуба.

В семи районах края в зоне подтопления из-за тайфуна Лайонрок остаются 1,24 тысячи жилых домов. В них проживают более 3,2 тысячи человек. Около 4 тысяч человек в десяти населенных пунктах Приморского края остаются без энергоснабжения. По предварительным данным, пострадавших нет.

В гала-матче, который пройдет на "Фетисов Арене" во Владивостоке 2 сентября, на лед выйдут звезды отечественного хоккея, такие как Андрей Коваленко, Александр Гуськов, Илья Бякин, Ирек Гимаев, Иван Новосельцев, Денис Карцев, Алексей Бадюков, а также тренеры "Адмирала" Дэвид Немировски, Фредрик Стиллман и начальник команды Игорь Латышев.