"Адмирал", потерявший шансы на выход в плей-офф, обыграл "Локомотив"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" одержал победу над "Локомотивом" – 3:1. Заброшенными шайбами в составе дальневосточников отличились Иван Глазков, Иван Мищенко и Кирилл Воронин.

Отметим, что данная победа для "моряков" стала четвертой подряд. При этом клуб потерял шанс на выход в плей-офф КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Локомотив" (Ярославль) – "Адмирал" (Владивосток) – 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Козун – 12 (бол., Накладал, Контиола), 42:16 – 1:0. Глазков – 2 (бол., Воронин), 46:42 – 1:1. Мищенко – 2 (Махановский), 49:56 – 1:2. Воронин – 2 (п.в., Глазков), 59:36 – 1:3.

Вратари: Коновалов (58:55 – 59:36) – Серебряков.

Штраф: 8 – 10.

Броски: 44 (11+14+19) – 18 (6+5+7).

Судьи: Акузовский, Юдаков.

16 января. Ярославль. УКРК "Арена 2000".

Турнирная таблица – здесь//

"Адмирал" потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ