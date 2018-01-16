"Адмирал" потерял шансы на выход в плей-офф КХЛ

Победа "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Автомобилистом" (4:1) не позволит "Адмиралу" выйти в плей-офф лиги.

Дальневосточники, которые провели 50 встреч в регулярке, набрали 55 очков и занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Оставшихся шести игр не хватит "морякам", чтобы занять место в первой восьмерке, которое позволит принять участие в Кубке Гагарина.

Турнирная таблица – здесь//

Вся правда о том, что происходит в "Адмирале". Интервью Андрея Разина