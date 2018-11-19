"Адмирал" потерпел восьмое поражение подряд, дома уступив "Спартаку"

"Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл "Адмирал" со счетом 4:2. Победной оказалась шайба Каспарса Даугавиньша. Кроме того, Артем Федоров забил первый гол за красно-белых.

​"Адмирал" продлил серию поражений до восьми игр, а "Спартак" одержал четвёртую победу в последних шести матчах.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Спартак" (Москва) - 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Голы: Никонцев - 8 (бол., Карсумс, Зубов), 17:56 - 0:1. Карсумс - 5 (Зубов), 22:56 - 0:2. Мерескин - 3 (Глазачев, Воронин), 35:24 - 1:2. Угольников - 6 (Коньков, Вихарев), 40:26 - 2:2. Даугавиньш - 9 (Зубов), 46:34 - 2:3. Федоров - 1 (Хохлачев, Ганзл), 53:04 - 2:4.

Вратари: Красоткин (Серебряков, 22:56) - Гудачек.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 22 (4+13+5) - 34 (10+9+15).

Судьи: Белов, Оскирко.

19 ноября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".