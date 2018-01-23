10:58 | Хоккей — КХЛ

"Адмирал" попросил перенести суд на 1 марта в связи с возможностью погашения долгов


Заседание арбитражного суда по иску кредиторов к "Адмиралу", намеченное на 23 января, было перенесено на 1 марта из-за ходатайства клуба, сообщает ТАСС. По информации источника, у "дальневосточников" появилась возможность погашения долгов.

 
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"Заседание, намеченное на 23 января, было отложено на 1 марта по ходатайству хоккейного клуба "Адмирал" в связи с возможным урегулированием вопроса в добровольном порядке. Хоккейный клуб принимает все меры по погашению образовавшейся задолженности", - говорится в  заявлении пресс-службы суда.

Напомним, что в середине декабря новым президентом владивостокского клуба стал генеральный директор ПАО "Владивостокский морской торговый порт" Заирбек Юсупов. На тот момент долги клуба составляли порядка 450 миллионов рублей, также "Адмирал" имеет задолженность по услугам перед медицинскими центрами, авиакомпаниями, гостиницами, поставщиками экипировки. 23 января арбитраж должен был рассмотреть исковые заявления к клубу ряда кредиторов.

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http://tass.ru/sport/4894550

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