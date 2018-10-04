"Адмирал" показал нового маскота. Болельщики оценили

"Адмирал" во время матча регулярного чемпионата КХЛ против "Автомобилиста" (3:5) показал нового маскота команды: моржа Мишу.

- Встречайте, новый маскот "Адмирала" - Морж Миша, - говорится в сообщении пресс-службы.

Болельщики в целом положительно приняли новый символ, но он показался им грустным:

Marina66916: Прикольный, но грустный.

Andreeva_dasha22: Морж дальнего плавания.

Nikolay_5451: Круто!

Новый талисман сменил предыдущего маскота клуба - Пиратыча. Предыдущий символ представлял команду с 2016 года.