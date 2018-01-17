"Адмирал" погасит долги перед игроками в январе

Глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко сообщил, что "Адмирал" погасит долги перед хоккеистами в 20-х числах января. Он отметил, что игрокам, уже покинувшим команду, также будут выплачены компенсации.

– По "Адмиралу" мы обращались в прокуратуру, которая провела проверку, – цитирует ТАСС Коваленко. – Она показала, что действительно есть нарушения по выплате заработной платы. Есть постановление прокуратуры, что в течение месяца клубу необходимо исправить и закрыть все долги. Поэтому мы ждем, когда это решение должно вступить в силу – это должно быть в 20-х числах января.

Мы обратили внимание на невыплаты за фактически отработанное время хоккеистам, которые были уволены в декабре. Смотрим на выплаты компенсаций за окончание сезона при разрыве контракта по инициативе клуба, которые не исполняются.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у команды существуют задолженности в размере 400 миллионов рублей.