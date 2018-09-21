"Адмирал" подписал контракты с Полаком, Говоркой и Королевым

"Адмирал" на официальном сайте объявил о подписании однолетних односторонних контрактов с нападающими Войтехом Полаком, Мареком Говоркой и Антоном Королевым.

Детали соглашения с 33-летним Полаком не сообщаются. Форвард является воспитанником чешского клуба из "Карловых Вар". Выступал за рижское "Динамо", "Северсталь" и "Югру". Также играл в чемпионатах Швейцарии, Финляндии и АХЛ. Всего в КХЛ сыграл 69 игр, в которых забросил 11 шайб и сделал 20 голевых передач. За сборную Чехии в различных турнирах сыграл 68 матчей.

Подробно о деталях контракта с 33-летним Говоркой также не говорится. Нападающий всю карьеру провел в словацких и чешских клубах. Хоккеист принимал участие в Олимпийских играх 2018 года, дважды играл на чемпионатах мира, став в 2012 году серебряным призером.

30-летний Королев заключил с "Адмиралом" однолетний двусторонний контракт. Хоккеист является воспитанником московского "Спартака". Выступал за СКА, "Витязь" и "Югру". Всего в КХЛ Королев сыграл 326 игр, забросил 53 шайбы и сделал 51 голевую передачу. В 2008 году форвард стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

Добро пожаловать на борт!

Войтех Полак (#63), Марек Говорка (#52) и Антон Королев (#27) в "Адмирале"!!!

Теперь официально!!!

Подробности на нашем официальном сайте https://t.co/Q1MSGZzuhW pic.twitter.com/fjm9xPJPxG – ХК Адмирал (@hcadmiral) 21 сентября 2018 г.

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