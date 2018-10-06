"Адмирал" подписал контракт с защитником Кубатом

Чешский защитник Карел Кубат перешел в "Адмирал" информирует KHL Media Team.

Контракт с 30-летним хоккеистом рассчитан на один год. Детали сделки не сообщаются.

Кубат выступал за "Верву" из Литвинова. В сехоне -2017/18 защитник принял участие в 42 матчах, забросил 6 шайб и отдал 18 результативных передач. В переходном турнире игрок участие не принимал.

В текущем сезоне хоккеист провел 6 игр в составе "Вервы", забросил 2 шайбы и отдал 3 передачи.