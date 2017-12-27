"Адмирал" подписал четырех новичков

Нападающие Виктор Другов, Никита Феоктистов, Вадим Перескоков и вратарь Владислав Булыгин пополнили состав "Адмирала", сообщает пресс-служба КХЛ. Игроки заключили двусторонний контракт до конца сезона.

Феоктистов ранее не выступал в КХЛ. В нынешнем сезоне он играл за "Рубин" в ВХЛ, набрав в 13 матчах семь (1+6) очков. Другов провел 30 игр за "Торос" (ВХЛ) и записал на свой счет четыре (2+2) очка. Перескоков выступал за финский "Пеликанс", где за 22 встречи набрал семь (3+4) очков. Булыгин в текущем сезоне провел 33 матча за "Тайфун" в МХЛ.

Напомним что у "Адмирала" имеются финансовые проблемы. Клуб покинули 5 игроков, среди которых, нападающий Владимир Ткачев, вратарь Иван Налимов, защитник Оскар Бартулис и форварды Павел Макаренко и Дмитрий Саюстов.

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