"Адмирал" подписал Черникова и заключил пять пробных контрактов

"Адмирал" подписал пробные контракты с пятью игроками, информирует пресс-служба КХЛ. Кроме того, во владивостокский клуб перешел нападающий "Трактора" Александр Черников. 33-летний форвард в прошлом сезоне провел 34 матча, в клоторых набрал 7 (3+4) очков. Также на его счету 16 игр в плей-офф и 4 (1+3) очка.

Просмотр в клубе пройдут защитники Марк Скутар, Александр Гребенюк, а также форварды Никита Попов, Николай Складниченко и Илья Зиновьев.



24-летний Скутар в сезоне-2016/17 уже провел два матча в "Адмирале", а затем вернулся новокузнецкий "Металлург", в котром играл в чемпионате ВХЛ.

26-летний Гребенюк в минувшем сезоне также играл в ВХЛ за клуб "Ценг Тоу".



26-летний Попов в сезоне-2017/18 выступал за "Тамбов".



24-летний Складниченко минувший сезон провел в ВХЛ, выступая в "Зауралье". В КХЛ на его счету 55 матчей за новокузнецкий "Металлург", "Амур" и "Спартак".

22-летний Зиновьев сыграл 58 матчей в КХЛ за "Трактор". В прошлом сезоне он выступал за "Челмет" в ВХЛ.