"Адмирал" победил "Амур", у Бобкова пятый "сухарь" в сезоне

"Адмирал" обыграл "Амур" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей думблем отметился словенец Роберт Саболич, на счету которого 38 (15+23) очков в 49 встречах. Голкипер Игорь Бобков провел пятый сухой матч в этом сезоне.

"Адмирал" идет на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Амур" занимает 12-ю строчку и прервал трехматчевую победную серию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – "Адмирал" (Владивосток) – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Саболич – 16 (Ткачев), 17:59 – 0:1. Саболич – 17 (п.в., Райт, Моррисонн), 59:25 – 0:2.

Вратари: Метсола (59:03 – 59:25) – Бобков.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 27 (4+10+13) – 27 (16+4+7).

Судьи: Кулаков, Одиньш