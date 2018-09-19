"Адмирал" по буллитам уступил рижскому "Динамо"

Рижское "Динамо" в серии буллитов одержало выездную победу над "Адмиралом" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У победителей отличились Мэтью Майоне и Линус Виделль, в активе которого также решающий буллит.

"Динамо" с 11 очками занимает третье место в Западной конференции. У "Адмирала" шесть очков и десятая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Динамо" (Рига) - 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: В. Стрельцов - 4 (бол., Угольников, Дьяков), 14:50 - 1:0. Виделль - 5 (бол., Майоне, Дарзиньш), 18:16 - 1:1. Черников - 1 (В. Стрельцов, А. Стрельцов), 23:31 - 2:1. Майоне - 3 (бол., Виделль), 37:18 - 2:2.

Победный буллит: Виделль.

Вратари: Красоткин (Серебряков, 65:00) - Гудлевскис.

Штраф: 10 - 14.

Броски: 21 (4+11+5+1) - 26 (13+5+6+2).

Судьи: Беляев, Бирин.

19 сентября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".