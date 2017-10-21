"Адмирал" по буллитам переиграл "Куньлунь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" на выезде по буллитам обыграл "Куньлунь" - 2:1. Автором решающего броска стал Виктор Александров.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:2 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кейн - 8 (мен., Локхарт), 20:32 - 1:0. Александров - 7, 59:29 - 1:1.

Победный буллит: Александров.

Вратари: Хелльберг - Бобков (58:40 - 59:29).

Штраф: 8 - 6.

Броски: 29 (6+12+5+6) - 25 (6+7+10+2).

Судьи: Беляев, Оскирко.

21 октября. Шанхай. Shanghai Feiyang Skating Center.

Турнирная таблица - здесь