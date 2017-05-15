"Адмирал" переподписал контракты с Бартулисом и Барбашевым

Защитник Оскар Бартулис и нападающий Сергей Барбашев переподписали контракты с "Адмиралом" на новых условиях, сообщает официальный сайт КХЛ. Новое соглашение с латвийским хоккеистом рассчитано на один сезон, а с российским форвардом на два года.

В минувшем сезоне Бартулис провел 53 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 9 (2+7) очков, в шести встречах плей-офф он сделал одну голевую передачу. Барбашев сыграл в 35 встречах и отметился 7 (3+4) очками, а также одной шайбой в пяти встречах плей-офф.