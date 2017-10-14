"Адмирал" переиграл "Югру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" в гостях победил "Югру" - 3:1. В составе "моряков" по разу отличились Максим Казаков, Виктор Александров, Дамир Жафяров, за гостей забил Павел Шэн.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Югра" (Ханты-Мансийск) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Голы: Казаков - 4 (бол., Бутузов), 19:47 - 0:1. Александров - 6 (бол., Ткачев, Саболич), 27:36 - 0:2. Шэн - 1 (Акмальдинов), 44:33 - 1:2. Жафяров - 6, 50:17 - 1:3.

Вратари: Проскуряков - Бобков.

Штраф: 10 - 4.

Броски: 24 (3+7+14) - 39 (17+12+10).

Судьи: Кислов, Щенев.

14 октября. Ханты-Мансийск. "Арена Югра".