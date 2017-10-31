"Адмирал" переиграл "Салават"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" дома обыграл "Салават Юлаев" - 5:1. В составе "моряков" дубль оформил Дмитрий Саюстов и по разу забили Владимир Ткачев, Назир Гичибеков и Иван Фищенко. У уфимцев отличился Вячеслав Солодухин.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Адмирал" (Владивосток) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Голы: Ткачев - 8 (бол., Саболич, Блум), 21:23 - 1:0. Саюстов - 6 (бол., Ткачев, Блум), 30:55 - 2:0. Гичибеков - 1 (Воронин), 35:27 - 3:0. Солодухин - 5 (Кемппайнен, Гончаров), 43:52 - 3:1. Саюстов - 7 (Ткачев, Моррисонн), 48:03 - 4:1. Фищенко - 1, 48:43 - 5:1.
Вратари: Налимов - Кареев (Скривенс, 35:27).
Штраф: 6 - 8.
Броски: 32 (8+13+11) - 31 (15+8+8).
Судьи: Бондарь, Овчинников.
31 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".
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