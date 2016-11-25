"Адмирал" одержал волевую победу над "Барысом"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" на выезде обыграл "Барыс" - 4:1. Астанинцы открыли счет уже на третьей минуте, но пропустили четырежды.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Барыс" (Астана) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Голы: Баркер - 5 (Даллмэн, Боченски), 2:41 - 1:0. Райт - 7 (Саболич), 7:54 - 1:1. Казаков - 1 (Макаренко), 22:07 - 1:2. Райт - 8 (бол., Краснослободцев, Саболич), 26:15 - 1:3. Макаренко - 1 (Барбашев), 27:57 - 1:4.

Вратари: Карлссон (Пулен, 27:57) - Бобков.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 33 (11+13+9) - 39 (16+18+5).

Судьи: Беляев, Букин.