"Адмирал" одержал волевую победу над "Амуром"

"Адмирал" в матче регулярного чемпионата КХЛ одержал волевую победу над "Амуром" со счетом 2:1. Победную шайбу забросил Владимир Ткачев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Амур" (Хабаровск) - 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

Голы: Кондратьев - 3 (бол., Куусела), 16:49 - 0:1. Александров - 3 (Курашов), 40:49 - 1:1. Ткачев - 10 (Гавриленко), 49:00 - 2:1.

Вратари: Налимов - Метсола (57:40).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 33 (8+15+10) - 33 (12+10+11).

Судьи: Васильев, Овчинников.

25 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".