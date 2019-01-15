14:29 | Хоккей — КХЛ

"Адмирал" одержал победу над "Йокеритом"

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"Адмирал" одержал победу над "Йокеритом" (4:1) в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились наадающие Войтех Полак, Константин Глазачев, Василий Стрельцов и Сергей Коньков​.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Йокерит" (Хельсинки) – 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Голы: Н. Йенсен – 14 (Лауридсен, Столлери), 3:24 – 0:1. Полак – 5 (Зайцев, Кубат), 37:36 –1:1. Глазачев – 15 (бол., Вихарев, Дьяков), 45:09 – 2:1. Коньков – 10 (Мерескин), 57:32 – 3:1. А. Стрельцов – 6 (п.в., Глазачев), 59:24 – 4:1.

Вратари: Серебряков – Запольски (57:58 – 59:24).

Штраф: 10 – 18.

Броски: 18 (5+7+6) – 36 (17+11+8).

Судьи: Белов, Наумов.

15 января. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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