"Адмирал" одержал победу над "Витязем". Клуб из Подольска проиграл второй матч кряду

"Адмирал" одержал победу над "Витязем"​ в рамках регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2. В составе победителей отличились нападающие Глеб Зайцев, Кирилл Воронин, Василий Стрельцов и Константин Глазачев​.

"Витязь" занимает восьмое место в Западной конференции с 43 очками. "Адмирал" располагается на последней 13-й строчке в Восточной конференции с 22 баллами.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Витязь" (Подольск) - 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Голы: Зайцев - 3 (Королев), 2:07 - 1:0. Столяров - 3 (бол., Семин, Аалтонен), 7:22 - 1:1. Воронин - 5 (бол., Вихарев, Дьяков), 16:57 - 2:1. Рендулич - 9 (Макеев, Швец-Роговой), 18:08 - 2:2. В. Стрельцов - 6 (А. Стрельцов, Захарчук), 44:08 - 3:2. Глазачев - 11 (бол., Вихарев, Мищенко), 54:22 - 4:2.

Вратари: Серебряков - Ортио (56:16 - 57:24).

Штраф: 4 - 12.

Броски: 30 (10+12+8) - 30 (9+14+7).

Судьи: Овчинников, Щенев.

27 декабря. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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