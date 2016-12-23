"Адмирал" обыграл "Югру", прервав двухматчевую безвыигрышную серию

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" переиграл "Югру" - 4:1. Таким образом, дальневосточники прервали двухматчевую безвыигрышную серию.

Отметим, что данная встреча началась на 15 минут позже запланированного времени. Клуб из Ханты-Мансийска не сумел вовремя добраться до стадиона из-за снегопада. Игроки были вынуждены ехать на такси.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Казаков - 4 (Макаренко, Земченок), 25:53 - 1:0. Саюстов - 7 (Бартулис, Ткачев), 26:37 - 2:0. Ткачев - 14 (Саюстов, Саболич), 28:24 - 3:0. Лапенков - 10 (Алексеев), 48:41 - 3:1. Макаренко - 3 (Бартулис, Земченок), 53:46 - 4:1.

Вратари: Бобков - Шарыченков.

Штраф: 6 - 22.

Броски: 39 (11+17+11) - 15 (3+5+7).

Судьи: Бирин, Кулев.

23 декабря. Владивосток. "Фетисов Арена"

"Югра" на такси добиралась на матч с "Адмиралом" из-за снегопада