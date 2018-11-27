"Адмирал" обыграл "Сочи"

"Адмирал" выиграл у "Сочи" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Карел Кубат, Сергей Коньков, Владимир Бутузов и Константин Глазачев. У "Сочи" забивали Юрки Йокипакка и Дамир Рахимуллин.

Клуб из Владивостока набрал 18 очков и занимает последнее место в Восточной конференции. У гостей 33 очка и шестое место на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Сочи" - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Кубат - 3 (Таталин, Бутузов), 4:13 - 1:0. Йокипакка - 6 (бол., О`Делл), 19:54 - 1:1. Коньков - 8 (бол., Кубат, Полак), 33:22 - 2:1. Бутузов - 5 (Мищенко, Вихарев), 41:17 - 3:1. Рахимуллин - 5, 44:12 - 3:2. Глазачев - 8 (п.в., А. Стрельцов), 58:01 - 4:2.

Вратари: Красоткин - Шикин (57:51 - 58:01, 58:10).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 24 (8+8+8) - 28 (8+9+11).

Судьи: Букин, Васильев.

27 ноября. Владивосток. КСК "Фетисов Арена"

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