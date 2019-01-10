"Адмирал" обыграл "Амур"

"Адмирал" выиграл у "Амура" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Александр Стрельцов, Александр Коннов и Константин Глазачев. У "Амура" гол в активе Александра Горшкова.

"Адмирал" набрал 29 очков и занимает последнее место в Восточной конференции. "Амур" на предпоследнем, 12-м месте - 31 очко.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Амур" (Хабаровск) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: А. Стрельцов - 5 (Феоктистов), 2:51 - 1:0. Горшков - 8 (бол., Вл. Ушенин, Воробьев), 30:14 - 1:1. Коннов - 1 (Мищенко, Петров), 36:15 - 2:1. Глазачев - 13 (Вихарев, Воронин), 51:10 - 3:1.

Вратари: Серебряков - Лангхамер (58:24 - 58:35, 59:07).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 30 (12+11+7) - 39 (10+15+14).

Судьи: Бондарь, Одиньш.

10 января. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".

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