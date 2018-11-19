"Адмирал" объявил об уходе гендиректора Сошникова

Сергей Сошников покинул пост генерального директора "Адмирала", сообщает официальный сайт клуба.

- ХК "Адмирал" благодарит Сергея Николаевича за работу и желает успехов в дальнейшей профессиональной деятельности, - говорится в сообщении.

- Ситуация, начавшаяся задолго до моего прихода в клуб и моя дисквалификация, затрудняет участие клуба в выступлении чемпионате в КХЛ. Решение, принятое Наблюдательным советом, ожидаемое. Я с ним согласен. Все слишком затянулось. Сделав, пожалуй, максимум возможного, "вылечив", оздоровив систему, отпускаю "Адмирал" в долгое счастливое плавание, - сказал Сошников. - Я желаю клубу на следующем витке своего развития быть сильным, успешным, прогрессивным. Надо и дальше двигаться вперед, делать дело, в которое мы искренне верим, и побеждать. А Владивосток, как город удивительной красоты, навсегда останется в моем сердце

В начале октября КХЛ наложила корпоративную дисквалификацию на Сошникова и его Александра Селиванова, который исполнял обязанности генерального директора дальневосточного клуба в прошлом году, когда "Адмирал" был зарегистрирован под другим юридическим лицом. По настоящий момент клуб из Владивостока не имеет возможности заявлять и обменивать игроков.

По данным "СЭ", клуб из Владивостока не погасил долги в объеме около 250 миллионов рублей за сезон 2017/18, при этом с начала регулярного чемпионата "Адмирал" заключил контракты с новыми хоккеистами на сумму порядка 45 миллионов рублей.

Ранее Сошников опровергал свою отставку.

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