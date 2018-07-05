"Адмирал" назвал несостоятельными слухи о переводе команды в ВХЛ

"Адмирал" в Твиттере сообщил, что команда выступит в следующем сезоне в КХЛ. В дальневосточном клубе отметили, что соответсвующее подтверждение было получено от руководства лиги.

"Руководство Континентальной хоккейной лиги подтвердило, что в ХI сезоне КХЛ "Адмирал" сохранил свое место в высшем эшелоне отечественного хоккея, – говорится в сообщении дальневосточников. – Таким образом, слухи, что приморская команда будет переведена в ВХЛ или Азиатскую лигу, оказались несостоятельными".

"Адмирал" выступает в КХЛ с 2013 года. В прошлом сезоне команда из Владивостока заняла 11-е место в Восточной конференции и не смогла пробиться в плей-офф. Ее лучшим результатом является попадание в число участников Кубка Гагарина в сезонах-2013/14, 2015/16 и 2016/17 (клуб ни разу не смог выйти в 1/4 финала).