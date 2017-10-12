18:05 | Хоккей — КХЛ

"Адмирал" нанес "Сибири" третье поражение кряду


В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" в гостях победил "Сибирь" - 4:2. В составе победителей по разу отличились Дмитрий Саюстов и Павел Макаренко, дубль оформил Владимир Ткачев. За сибиряков забили Андрей Ермаков и Александр Бергстрем.

Отметим, что это поражение стало "Сибири" третьим кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Голы: Ткачев - 5 (бол., Райт, Александров), 14:36 - 0:1. Саюстов - 3, 19:00 - 0:2. Ермаков - 1, 23:31 - 1:2. Макаренко - 1, 24:47 - 1:3. Ткачев - 6 (бол., Блум, Бутузов), 35:09 - 1:4. Бергстрем - 6 (Основин), 36:01 - 2:4.

Вратари: Салак (Красиков, 25:55, 58:27) - Бобков.

Штраф: 10 - 14.Броски: 32 (9+12+11) - 22 (11+8+3).

Судьи: Кулев, Цыплаков.

12 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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