"Адмирал" нанес "Сибири" третье поражение кряду

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" в гостях победил "Сибирь" - 4:2. В составе победителей по разу отличились Дмитрий Саюстов и Павел Макаренко, дубль оформил Владимир Ткачев. За сибиряков забили Андрей Ермаков и Александр Бергстрем.
Отметим, что это поражение стало "Сибири" третьим кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Сибирь" (Новосибирская область) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)
Голы: Ткачев - 5 (бол., Райт, Александров), 14:36 - 0:1. Саюстов - 3, 19:00 - 0:2. Ермаков - 1, 23:31 - 1:2. Макаренко - 1, 24:47 - 1:3. Ткачев - 6 (бол., Блум, Бутузов), 35:09 - 1:4. Бергстрем - 6 (Основин), 36:01 - 2:4.
Вратари: Салак (Красиков, 25:55, 58:27) - Бобков.
Штраф: 10 - 14.Броски: 32 (9+12+11) - 22 (11+8+3).
Судьи: Кулев, Цыплаков.
12 октября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".
Дополнительная информация
- Сибирь (Хоккей)
- Адмирал
- Владимир Ткачев (Адмирал)
- Дмитрий Саюстов
- Павел Макаренко
- Андрей Ермаков
- Александр Бергстрем