"Адмирал" нанес "Авангарду" второе поражение подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" обыграл на своем льду "Авангард" со счетом 4:1. Это второе поражение омского клуба подряд – ранее он уступил "Сочи" со счетом 2:4.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Авангард" (Омск) – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Полак – 6 (Таталин, Дьяков), 4:00 – 1:0. Бутузов – 7 (Черников), 10:05 – 2:0. Деарне – 6, 26:54 – 2:1. Мищенко – 1 (бол., Бутузов, Черников), 30:23 – 3:1. Черников – 10 (п.в., Коньков), 59:55 – 4:1.

Вратари: Серебряков – Бобков (Налимов, 10:05, 57:16 – 59:55).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 21 (7+9+5) – 36 (9+12+15).

Судьи: Бирин, Ромасько.

22 января. Владивосток. КСК "Фетисов Арена".