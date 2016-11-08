"Адмирал" на выезде одержал победу над минским "Динамо"

Минское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло "Адмиралу" (0:3). Голкипер дальневосточного клуба Игорь Бобков отразил все 43 броска по своим воротам. Форвард минской команды Артур Гаврус в первом периоде не смог реализовать буллит.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" Мн (Минск) - "Адмирал" (Владивосток) - 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Голы: Саболич - 11 (бол., Висниевски), 15:28 - 0:1. Горшков - 4 (Краснослободцев, Райт), 47:22 - 0:2. Краснослободцев - 4 (мен., п.в., Райт), 58:54 - 0:3.

Нереализованный буллит: Гаврус (3:59, Динамо).

Вратари: Скривенс (56:51 - 58:54) - Бобков.

Штраф: 21 - 19.

Броски: 43 (13+13+17) - 27 (8+11+8).

Судьи: Соин, Щенев.