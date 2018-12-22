"Адмирал" на выезде обыграл "Сибирь"

"Сибирь" уступила "Адмиралу" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Феоктистов, Константин Глазачев, Денис Вихарев и Сергей Коньков. У хозяев гол в активе Николая Демидова.

"Сибирь" с 32 очками занимает 11-е место в Восточной конференции. У "Адмирала" 22 очка и последнее место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) - "Адмирал" (Владивосток) - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Феоктистов - 2 (Кубат), 6:12 - 0:1. Глазачев - 10 (Вихарев, А. Стрельцов), 19:05 - 0:2. Демидов - 5 (мен.), 24:26 - 1:2. Вихарев - 5 (бол., Дьяков), 39:21 - 1:3. Коньков - 9 (Феоктистов), 54:55 - 1:4.

Вратари: Красиков - Красоткин.

Штраф: 16 - 14.

Броски: 31 (4+12+15) - 33 (11+13+9).

Судьи: Кислов, Овчинников.

22 декабря. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".

Все о КХЛ - здесь.