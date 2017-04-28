"Адмирал" может быть не допущен до участия в сезоне из-за долгов

"Адмирал" может быть не допущен до участия в сезоне КХЛ-2017/18 из-за задолженностей по зарплате. Несмотря на заверения руководства владивостокцев о том, что долги по зарплате игрокам будут погашены до окончания контрактов (30 апреля), в последний рабочий день месяца хоккеистам клуба закрыли зарплату лишь за январь. Таким образом, клуб из Владивостока должен хоккеистам за февраль, март и апрель.

Ранее генеральный менеджер Ильдар Мухометов в интервью "СЭ" говорил, что это временные задержки, к которым не стоит относиться серьезно. 30 апреля завершается и срок подачи заявок для участия в следующем сезоне КХЛ, а в турнир не могут допускаться клубы, имеющие долги.

"Адмирал" в минувшем сезоне стал седьмым в Восточной конференции, а в первом раунде Кубка Гагарина уступил "Авангарду" (2-4). (Алексей ШЕВЧЕНКО)