"Адмирал" имеет задолженности, но знает, как их погасить

Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов отметил, что клуб имеет задолженности, это не критичная сумма. По его словам, есть понимание, как ее погасить.

В среду в Барвихе состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором были утверждены основные направления развития лиги, а также одобрен состав участников следующего чемпионата. Президент лиги Дмитрий Чернышенко сообщил, что семь клубов регулярно задерживают выплату зарплаты, и суммарно задержки составляют более 1 миллиарда рублей.

- КХЛ ждет, что клубы погасят все задолженности за сезон до 1 июня, - цитирует "Р-Спорт" Мухометова. - Таких клубов около семи, и мы ("Адмирал") в их числе. У нас есть понимание, как погасить, тем более сумма не критичная. Будем разговаривать с нашим руководством и искать варианты.