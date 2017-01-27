"Адмирал" хочет продлить контракт с Бобковым

Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов сообщил, что клуб заинтересован в продлении контракта с вратарем Игорем Бобковым. 26-летний хоккеист в этом сезоне сыграл в 31 матче, пропуская в среднем по 1,96 гола.

- Мы заинтересованы в Бобкове, срок его контракта истекает через год, - цитирует ТАСС Мухометова. - Решение о продлении соглашения мы примем по окончании сезона: посмотрим на его результаты. Все-таки его игра не совсем стабильна. Понятно, что каждый год он прогрессирует, и мы это видим".