13:16 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Адмирал" хочет продлить контракт с Бобковым

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Генеральный менеджер "Адмирала" Ильдар Мухометов сообщил, что клуб заинтересован в продлении контракта с вратарем Игорем Бобковым. 26-летний хоккеист в этом сезоне сыграл в 31 матче, пропуская в среднем по 1,96 гола.

- Мы заинтересованы в Бобкове, срок его контракта истекает через год, - цитирует ТАСС Мухометова. - Решение о продлении соглашения мы примем по окончании сезона: посмотрим на его результаты. Все-таки его игра не совсем стабильна. Понятно, что каждый год он прогрессирует, и мы это видим".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3977173

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