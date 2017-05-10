"Адмирал" готов предоставить сборной России условия для подготовки к Олимпиаде-2018

Генеральный директор "Адмирала" Камил Гаджиев сообщил, что клуб готов предоставить сборной России условия для подготовки к Олимпиаде 2018 года. При этом он отметил, что окончательное решение будет принимать тренерский штаб.

- У нас вообще был ряд инициатив, в том числе связанных со сборной. Например, провести матч звезд, что было бы логично - все-таки один часовой пояс, - приводит "Р-Спорт" слова Гаджиева. - Но решать будет тренерский штаб, в первую очередь Знарок. Мы готовы подтянуть инфраструктуру, если потребуется, но решать не нам.

Напомним, что Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.