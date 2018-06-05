"Адмирал" еще имеет долги по зарплате перед игроками

"Адмирал" по-прежнему имеет задолженность перед игроками по заработной плате за прошедший сезон, информирует ТАСС соссылкой на пресс-службу КХЛ.

В конце марта президент лиги Дмитрий Чернышенко сообщил, что КХЛ оштрафовала "Адмирал" за непогашенные долги за декабрь прошлого года в размере 20 процентов от суммы задолженности. В начале марта глава профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал, что перед действующими игроками клуба долги до 1 февраля были погашены, хоккеисты, которые покинули клуб, начали получать компенсации.

"По состоянию на 4 июня 2018 года задолженность ХК "Адмирал" по заработной плате (за сезон-2017/18) сохраняется. КХЛ продолжает взаимодействие с руководством клуба и региона по вопросу погашения задолженности", - отмечается в сообщении.

В конце мая генеральный директор "Адмирала" Сергей Сошников рассказал порталу Newsvl.ru, что клуб погасил 70 процентов задолженности игрокам, которые покинули клуб, и новый сезон команда начнет без легионеров. В ходе прошлого сезона клуб покинули шесть иностранных игроков. Также КХЛ сообщила, что еще восемь клубов имеют долги за сезон-2017/18.