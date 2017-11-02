"Адмирал" дома победил "Сочи"

"Адмирал" дома обыграл "Сочи" со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Отметим, что владивостокский клуб впервые в сезоне не пропустил.

В составе "Адмирала" шайбы забросили Дмитрий Саюстов, Вадим Краснослободцев, Владимир Ткачев и Павел Макаренко. Вратарь команды Иван Налимов отразил все 34 броска по своим воротам.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Сочи" (Сочи) – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Саюстов – 8 (бол., Райт, Саболич), 15:04 – 1:0. Краснослободцев – 5 (Глухов, Ткачев), 17:41 – 2:0. Ткачев – 9 (бол.), 36:02 – 3:0. Макаренко – 3 (бол., Жафяров, Бартулис), 51:14 – 4:0.

Вратари: Налимов – Барулин.

Штраф: 6 – 16.

Броски: 30 (11+8+11) – 34 (11+15+8).

Судьи: Бондарь, Овчинников.

2 ноября. Владивосток. "Фетисов Арена".