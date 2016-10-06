"Адмирал" дома одолел "Сочи"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" на своем льду обыграл "Сочи" – 1:0. Единственную шайбу на свой счет записал форвард Роберт Саболич. Для дальневосточников эта победа стала лишь шестой в нынешнем сезоне. "Адмирал" занимает 11-е место в таблице Восточной конференции. "Сочи" – седьмой на "Западе".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Сочи" (Сочи) – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Саболич – 8 (бол., Блум), 3:45.

Вратари: Бобков – Барулин (58:11).

Штраф: 15 – 25.

Броски: 24 (11+12+1) – 27 (6+8+13).

Судьи: Ержабек, Ибатулин.

6 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".