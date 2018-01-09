"Адмирал" дома обыграл "Югру"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" обыграл "Югру" со счетом 2:1.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Адмирал" (Владивосток) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Королев – 11 (бол., Савинайнен, Виклунд), 15:35 – 0:1. Вихарев – 2 (Земченок), 34:04 – 1:1. Глазков – 1 (Бутузов, Яковлев), 53:32 – 2:1.
Вратари: Серебряков – Проскуряков (58:11).
Штраф: 31 – 20.
Броски: 20 (5+11+4) – 41 (15+12+14).
Судьи: Кулаков, Наумов.
9 января. Владивосток. "Фетисов Арена".
Дополнительная информация
Материалы других СМИ