15:05 | Хоккей — КХЛ

"Адмирал" дома обыграл "Югру"


В матче регулярного чемпионата КХЛ "Адмирал" обыграл "Югру" со счетом 2:1.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) – "Югра" (Ханты-Мансийск) – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Королев – 11 (бол., Савинайнен, Виклунд), 15:35 – 0:1. Вихарев – 2 (Земченок), 34:04 – 1:1. Глазков – 1 (Бутузов, Яковлев), 53:32 – 2:1.

Вратари: Серебряков – Проскуряков (58:11).

Штраф: 31 – 20.

Броски: 20 (5+11+4) – 41 (15+12+14).

Судьи: Кулаков, Наумов.

9 января. Владивосток. "Фетисов Арена".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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