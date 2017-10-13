Абросимова отстранят на 5-10 матчей, "Ак Барс" заплатит 300 тысяч штрафа

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов в интервью "СЭ" оценил момент с нарушением защитника "Ак Барса" Романа Абросимова в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" (2:6).

Абросимов получил удаление до конца матча после грубого силового приема против Рушана Рафикова, а затем ударил судью рукой. За это он получил еще один 20-минутный штраф.

– После вынесения 5-минутного удаления Абросимов перчаткой ударил лайнсмена в лицо, – отметил Анисимов. – Судейско-экспертная комиссия разберет этот эпизод. По горячим следам могу сказать, что документы точно будут переданы в Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК), который наверняка завтра разберет эпизод и вынесет решение о том, на какое количество игр будет дисквалифицирован хоккеист.

– Возможно ли предположить, каково будет минимальное наказание для защитника "Ак Барса"?

– В официальном рапорте судьи указано, что Абросимов наказан по пунктам 1.10 (подножка – Прим. "СЭ") и 1.28 (умышленно бьет, совершает силовой прием, травмирует судью, бросает шайбу или любой предмет в судью – Прим. "СЭ") Дисциплинарного регламента КХЛ, утвержденного Советом директоров лиги. По правилу 550 ж он получит от 5 до 10 матчей дисквалификации.

Добавим, что по регламенту за данное нарушение на клуб налагается штраф в 300 тысяч рублей. (Евгений БЕЛОУСОВ)