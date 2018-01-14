Аболс стал штурманом обладателя Кубка России по кольцевым гонкам

Главный тренер "Лады" Артис Аболс стал участником Гонки чемпионов в качестве штурмана двукратного обладателя Кубка России по кольцевым гонкам Максима Чернева, сообщает пресс-служба клуба. Соревнования прошли в воскресенье, 14 января, в селе Сосновка в Башкортостане.
Наставник тольяттинцев совместно с Черневым стали бронзовыми призерами турнира.
- Первое, что могу сказать - принял участие только в одном заезде, - сказал Аболс. - Соревнование впечатлило. Гонки мне нравятся, но с пилотом такого уровня, как Максим Чернев из Екатеринбурга, ездить не приходилось. Я ездил с хорошими пилотами, но впервые, это было в соревновательном режиме.
Я не равнодушен к автоспорту. Мой отец в свое время занимался автокроссом на грузовиках. Все уже знают, что у меня есть "шестерка" в Латвии, и когда была возможность, гонялся на ней.
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https://hclada.ru/news/lada/artis_abols_bylo_klassno_ya_vpechatlen/