Аболс останется главным тренером "Лады" на следующий сезон

"Лада" на своем официальном сайте объявила, что главный тренер команды Артис Аболс сохранит свой пост на следующий сезон. В прошлом сезоне тольяттинская команда не попала в плей-офф, став 14-й в Восточной конференции КХЛ.

– Главный тренер Артис Аболс останется на своем посту и продолжит работу с тольяттинской командой в сезоне-2017/18, – говорится в заявлении "Лады". – Генеральный директор Владимир Вдовин и спортивный директор Вадим Макаров также продолжат работу в "Ладе". О дальнейших изменениях в тренерском штабе и назначениях в клубе будет сообщено дополнительно.