Аболс назвал игру "Лады" с "Амуром" безответственной

Главный тренер "Лады" Артис Аболс раскритиковал подопечных за вялую игру в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (1:2 ОТ). Также специалист посетовал на кадровые проблемы.

– Мы довольно вяло играли, не было той энергетики, на которую мы надеялись, ожидали и требовали, – цитирует "Р-Спорт" Аболса. – Несмотря на это, все складывалось неплохо для нас. Долгое время вели в счете, но играть надо все 60 минут. Наша безответственная игра в большинстве привела к удалению, которым "Амур" воспользовался – за минуту до конца основного времени сравнял счет.

"Амур" удачно воспользовался выходом два в один в овертайме. В таком формате главное не делать лишнего. Наш игрок упал, и соперник удачно воспользовался этим, что и позволило одержать им победу.

Вдобавок к Эштону и Стрельцову потеряли Сергея Соина. Думаю, что не раньше чем через месяц мы его увидим. Сейчас мы работаем на трансферном рынке в рамках своих возможностей, как только будет какой-то конкретный вариант, то сразу о нем объявим.